Despiste accidental en la rotonda de Alem y Moreno. No hubo lesionados

No hubo heridos tras el impacto de una camioneta Isuzu que no pudo girar debidamente esta madrugada en la rotonda de las avenidas Alem y Moreno. El rodado ocupado por dos personas de sexo masculino venía por Alem para tomar Monteagudo, pero impactó contra un montículo de tierra, no pudiendo girar. Los destrozos en el rodado fueron importantes, pero los ocupantes no se lesionaron. Ello ocurrió a la hora 1.15 aproximadamente.

En un principio, uno de los que venía en el rodado, había quedado en una posición incómoda en el habitáculo, lo que no le permitía salir por sus medios, por lo que fueron convocados los Bomberos, pero a los pocos minutos logró dejar el asiento por sus propios medios, por lo que se canceló el pedido a los servidores públicos. No se registraron heridos. Concurireron al lugar varios móviles de la Policía y también de la Patrulla Urbana hasta que hubo seguridad que no había ningún tipo de riesgo.

