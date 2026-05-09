Despiste sin heridos en Ruta 75: auto terminó entre las plantas (audio)

9 mayo, 2026 553

En la mañana de este sábado, un automóvil se despistó en la Ruta 75, que une Energía con San Cayetano y Gonzales Chaves, y quedó entre las plantas. Afortunadamente las dos mujeres que iban a bordo, madre e hija, no sufrieron heridas.

Así lo confirmó a LU 24 el Dr. Gustavo Florentín, Coordinador de Seguridad a cargo de Defensa Civil en San Cayetano. “Por suerte no les pasó nada de gravedad, pero es para tomar conciencia de la situación que estamos viviendo en las rutas”, dijo.

“La teníamos cortada desde anoche, esta mañana levantamos a las 8 y a las 9 se registró el accidente”, explicó.

Además, indicó que “para el lado de Orense, hasta llegar a Balneario San Cayetano, en la entrada que tenemos debe haber alrededor de 2 mil metros de agua corriendo con mucha fuerza como si fuera un río”.

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