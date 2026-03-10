Despiste y choque en el acceso a Monte Hermoso: dos ancianos heridos

10 marzo, 2026 0

Este martes, alrededor de las 17:40, se produjo un siniestro vial en la Ruta Provincial 78, que lleva a Monte Hermoso, a la altura del Barrio Los Eucaliptos.

Por causas que son motivo de investigación, un automóvil Fiat Idea, dominio OTS-568, conducido por Carolina Pilar Bahl (80), domiciliada en Monte Hermoso, quien era acompañada por Raúl Héctor Conejeros Opazo (92), también de Monte Hermoso.

Según se informó, el vehículo despistó y colisionó contra un árbol.

A consecuencia del hecho, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital de Monte Hermoso para su atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos y una ambulancia de la localidad balnearia,

