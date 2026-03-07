Despistó un auto cerca de Lin Calel

7 marzo, 2026 0

Este sábado alrededor de las 14:00, dotaciones de los cuarteles de bomberos de San Francisco de Bellocq y Claromecó acudieron a un llamado que alertaba de un despiste de un Chevrolet Agile, en el tramo de tierra de la Ruta 72, entre Bellocq y Lin Calel.

El único ocupante del vehículo por motivos que se tratan de establecer colisionó contra la barranca en la banquina, y fue atendido inicialmente por personal de salud de San Francisco de Bellocq en el lugar, luego derivado al centro de salud de la localidad, donde fue estabilizado.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver