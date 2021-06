Después del remate: García de Rústicos y la situación actual del mercado ganadero

Juan García, quien integra el equipo de Rústicos que remataron el viernes pasado un toro Angus, “La Bestia”, que alcanzó un valor de más de dos millones de pesos, habló con LU 24 al respecto. Integra el equipo de Arandú, la cabaña de Vizzolini que crió al ejemplar que nació en agosto, hace dos años y llegó al remate efectuado en Tandil con un peso de 450 kilos “algo normal para esa especie” según apreció.

“Arrancamos luego de un remate en La Verbena en 2013”

Respecto de Rústicos, dijo que “nos iniciamos en un remate en La Verbena en 2013, son locuras para resolver las ventas comerciales de las cabañas, y a partir de 2014 se incorpora la cabaña de Daniel Puente, que era muy nuevita; yo era muy nuevo también y después de haber tenido varios logros en Palermo, y haber vendido los productos a la cabaña de Daniel que ya tenía reconocimiento, a pesar de ser una cabaña nueva que había salido a la cancha con unas hembras Angus fenomenales que hicieron y están haciendo historia, y fue ahí un puntapié inicial, Sergio – Amuchategui – con toda la impronta comercial que él tiene, y yo me puse en la parte de producción, o sea fue natural”.

“Esto incentiva”

“Esto incentiva, ya está resuelta la venta de los animales para 2022 y 2023, porque ya están en los vientres, algo que se pensó hace dos años atrás, esto es lo que tiene de diferente la ganadería, no es como la agricultura que es un negocio de seis meses, esto ya se pensó hace tres, cuatro años, uno tiene que pensar qué va a tener el negocio, qué va a precisar”.

El desafío: Un ternero por vaca por año

Se debe lograr un ternero por vaca por año, es el desafío, como decía el Ministro de Agricultura, es uno de los grandes desafíos del país”, apreció y resaltó que “hay una pelea del Gobierno con los frigoríficos” respecto al precio final de la carne. “El consumo interno paga más que la exportación, y los frigoríficos son la mayoría de capital extranjero”, sostuvo.

“No hay nuevos productores, las familias no crían”

“Todos los insumos para hacer una pastura están en dólares, por lo que el valor de un campo ganadero va ligado del valor que vale un campo agrícola; nos liquidan en dólares cuando compramos las pasturas y una liquidación de una consignataria se da en pesos, se da a nivel mundial porque hay pocas vacas, eso hace que no haya más productores, no hay equipos de trabajo, no hay gente, los que hay son cada vez más grandes”, concluyó.

