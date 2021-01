Destacamento de Reta: rompieron una puerta y todos sus vidrios

31 enero, 2021 Leido: 475

El ataque masivo a la Policía de Reta tuvo como objetivo primordial al destacamento, con la lluvia de piedras que propiciaron sobre él, no dejaron ni un cristal sano. Pasadas unas 5 horas del hecho todavía seguían limpiando y sacando proyectiles de adentro.



La policía actuó para rápidamente para que los delincuentes no puedan ingresar, con todo lo que tenían a mano y cubriéndose de los proyectiles que caían por las ventanas, lograron clausurar la puerta principal. Le propiciaron patadas y golpes para abrirla pero, por suerte, no tuvieron éxito.

