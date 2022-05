Destrozos en la Ex Virgen de La Carreta: Descarnado relato de sus autoridades

28 mayo, 2022 Leido: 10

Este sábado a la tarde, se produjo un grave ataque a la Escuela ex Virgen de la Carreta, ubicada en Alem 1250, que dejó como consecuencia importantes daños al edificio, en el que funcionan el nivel inicial, primario y secundario, con orientación artística.

A partir de lo sucedido, Itatí Cortes, directora de la Escuela Primaria Nº 56, ex Virgen de la Carreta; Alejandra Abajo, secretaria de la Escuela de Educación Secundaria Artística Nº 1; y Andrés Ugalde, director de ese nivel educativo, dieron su descarnado testimonio a LU 24 y comunicaron que este lunes no habrá clases.

Cortés: “Habrían ingresado desde la Secundaria a la Primaria”

“Alrededor de las 15:00, a los chicos los llaman diciendo que había sonado la alarma. Yo en ese momento no tenia el auto para venir hasta acá, entonces les dije que no podía. Al ratito lo vuelven a llamar a Andrés, diciéndole que había venido el móvil de la alarma y que habían visto roturas en la parte exterior de la escuela, entonces busco la manera para acercarme y llamo a la policía. Cuando llegué, no entré porque me dio miedo, es mucha inseguridad. En la parte del frente, estaban las puertas rotas, las luces de afuera, la reja abierta se ha forzado”, dijo la directora de Primaria, Itatí Cortés.

Al llegar, la Policía constata los daños. Rompieron mucho por la parte de secundaria. “Habían ingresado desde secundaria a la dirección de primaria y después había roturas de vidrios, de caños de calefactores, de luces, de cables, reflectores de los patios, canillas abiertas, los techos rotos, las puertas violentadas para entrar”, relató.

Además de los daños materiales, faltaban 4 tablets con sus cargadores, que habían sido donadas el año pasado, todos los elementos de educación física que estaban guardados en la dirección.

Querían incendiarla?

Por su parte, la secretaria de Secundaria, Alejandra Abajo, dijo: “Estaba preparado como para un incendio porque había en varias partes papeles roseados con alcohol y cajas de fósforos cercanas, no sabemos si no le dieron los tiempos o de qué se trató”.

También arrancaron los cables de teléfonos de la escuela y la batería de la alarma, “la intención es rara, es mucho vandalismo han estado un rato importante adentro de la escuela rompiendo”.

Presencias

Se acercaron al lugar la inspectora Alejandra Luna; Vanesa Barani, inspectora de distrito; Mariano Prado, consejero escolar, quien llamó a todo un equipo de trabajo, gasistas, gente para las cerraduras; Belén Castro, la directora del jardín, que verificó que en esa parte rompieron vidrios, calefactores, dejaron la canilla abierta del agua.

Cortés expresó: “La verdad que tenemos cierto temor a esta altura, porque los actos de vandalismo contra la escuela son muchos y pedimos a la gente de seguridad que nos acompañe un poco más, porque desde inspección, consejo escolar y demás están acompañándonos”.

Abajo sostuvo que “los perjudicados son muchos por unos pocos que hacen este tipo de actos de violencia que no son entendibles, no sabemos si son o no parte de la escuela, pero si seguramente son del barrio”.

“La verdad que cuesta pensar en qué cabeza puede entrar violentar una escuela cuando es el lugar donde les damos contención y alimentación, están ocho horas”, añadió.

Sin clases

“Quería aprovechar para comunicar a la comunidad y a las familias que lamentablemente nos vemos imposibilitados en dictar clases el lunes. Primero tenemos que constatar que todo esté funcionando como corresponde, que no haya fisura de nada en ningún lugar porque es mucha responsabilidad recibir a más de 200 chicos”, informó Itatí Cortes.

Piedrazos contra el edificio

También, contaron que no es la primera vez que sucede algo así, “el viernes pasado caían piedras en la escuela, tuvimos que llamar a la policía alrededor de las tres de la tarde. Es algo recurrente el tema de la inseguridad, el vandalismo, es cada vez mas significativo. A veces nos sentimos un poco expuestos”.

Para sentirse seguros de ir a trabajar, pidieron que “en esta escuela en particular necesitamos tener acompañamiento de una persona al ingreso y al egreso, una patrulla que esté rondando la escuela para sentirnos más resguardados”.

“Tenemos temor por nuestra vida”

La directora, dijo: “Tenemos temor por nuestra vida, por nuestra integridad física, la de nuestros alumnos, llueven piedras de todos lados, no sabemos en qué situación se puede dar, pero estamos muy expuestos”.

El director de Secundaria, Andrés Ugalde afirmó que “en un momento se había implementado como estrategia la incorporación de un sereno que había dado resultado, pero fue temporario y ahora estamos nuevamente con esa sensación de desprotegidos”.

“A veces no podemos ni estar en los patios por las piedras, docentes nos han planteado no poder salir del establecimiento porque la lluvia de piedras contra las puertas exteriores, agregó.

Abajo aseguró: “Quiero hacer la salvedad que esto es un acto de unos pocos seguramente, porque tenemos una comunidad que realmente nos respaldan, padres que responden cada vez que los llamamos, cada vez que hay que tomar una medida disciplinaria tenemos el apoyo de ellos porque trabajamos de forma conjunta con los padres”.

Por último, Cortés comunicó que “es importante que los padres sepan, que la comunidad sepa lo que nos toca vivir hoy, lo triste de esta noticia. Realmente se trabaja y mucho, la escuela estaba muy linda y teníamos insumos muy lindos, se está trabajando muy bien, entonces es una pena esto, es realmente muy triste”.

Finalmente, afirmaron que “no hay datos concretos para poder llegar a una aprehensión”.

Volver