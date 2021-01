Destruyeron el auto particular del encargado de la dependencia policial retense

31 enero, 2021 Leido: 870

En el ataque al Destacamento de la Policía de Reta, hubo un fuerte ensañamiento contra el auto particular del encargado –un oficial de apellido Villagrán-, un Peugeot 207 compact blanco, que quedó destruido.



Le rompieron las luces, saltaron sobre su techo hundiéndolo y perforándolo, destruyeron todos los cristales, ni el retrovisor se salvó, incrustaron piedras en los faroles y para concluir con el desmán le clavaron un cartel.

No se entiende el motivo de porque tanta violencia contra la Policía, perjudicaron no solo a la Institución sino también a sus trabajadores que con tanto esfuerzo lograron adquirir su auto y ahora se ven en la tarea de invertir para repararlo, y con suerte, dejarlo como estaba antes.

Volver