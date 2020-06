Desvalijaron una casa en San Francisco de Bellocq: “Policía Científica no tiene vehículo para venir”

Después de casi seis meses, Silvia Andrea Nielsen, una vecina de nuestra ciudad, viajó a San Francisco de Bellocq para ver el estado de la casa donde residía su madre, quien por motivos de salud se encuentra viviendo en Tres Arroyos, y se encontró con una desagradable situación.

Desconocidos ingresaron a la vivienda y se llevaron diversos elementos, como sillas, mesas, heladera y electrodomésticos.

“Llegué a Bellocq para visitar la casa de mi mamá y entraron a robar, se llevaron bastantes cosas. Mesas, sillas y heladeras. La casa estaba vacía, mi mamá se enfermó y está en Tres Arroyos conmigo”, relató la mujer a LU 24.

La mujer se mostró sorprendida además en lo que se refiere a la investigación del hecho, ya que le comunicaron que Policía Científica no podía viajar a la localidad porque no disponen de un vehículo para el traslado.

“No puedo saber en qué momento nos robaron, desde enero que no íbamos para allá. Policía Científica no tiene vehículo y no puede venir. El chico de la Comisaría me está ayudando y va a hacer llegar a la Fiscalía algunas cosas que tienen huella. Como no pueden venir y yo tampoco los puedo traer, es lo que hay”, manifestó la mujer.

Asimismo indicó que se realizó la respectiva denuncia por el hecho.

Por cualquier dato que se pueda aportar a la causa, Nielsen dejó su número de teléfono: 2983418045.

