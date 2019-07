Detenida por insultar a Macri en Azul: según una colega, “dejaron sola a su hija de dos años”

El viernes último, una mujer fue detenida en Azul, acusada de insultar al presidente Mauricio Macri durante una visita oficial que realizaba el primer mandatario junto a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Lo más grave del caso es que ella no tenía previsto participar de ningún acto ni decirle nada al presidente; iba con su hija de dos años, y en el momento en que la detuvieron la nena quedó sola hasta que una quiosquera del barrio la contuvo. Recién después de 40 minutos la Policía le avisó al padre”, dijo una periodista de la ciudad bonaerense.



Según contó la colega Laura Barbalarga, de LU 10 Radio Azul, la llegada de ambos funcionarios se anunció con escasas horas de anticipación e incluso se demoró en relación al horario pactado originalmente (8.30), y la actividad oficial que desplegaron, desde el mediodía del viernes, incluyó una recorrida por el Hospital de Niños de esa ciudad. “Llegaron en helicóptero y se trasladaron, en medio de un amplio operativo de seguridad y vallados, en caravana de autos por pocas cuadras hasta el Hospital”, relató la colega.

Fernanda, la mujer detenida, vive frente al centro de salud donde se desplegaba la visita de Macri y Vidal, y según contó la periodista, “salía a hacer un mandado cuando se enteró de la llegada de la comitiva. Ella es la mujer de un fabriquero, uno de los vecinos que se quedó sin trabajo cuando, el 1 de enero de 2017, cerró la fábrica Fanazul. Ella se acercó a la comitiva y dijo lo que se escucha en el video: “necesitamos fuentes de trabajo, nos sacaste la comida de todos, h. de p…”. Cuando se alejaba del lugar es detenida por dos mujeres policía y llevada a la Comisaría Primera, hasta alrededor de las 17.30, para luego ser indagada e imputada por el delito de desorden por el juez correccional Alvarez. Luego recuperó la libertad, que en principio estaba previsto para alrededor de las 20 pero por el movimiento que se generó en torno a su detención, se adelantó la indagatoria y fue liberada después de las 17.30”.

Barbalarga calificó la situación como “muy triste para esta familia y para todos los que quedaron en la calle cuando cerró Fanazul. Hay que recordar que días antes estuvo Marcos Peña (jefe de Gabinete nacional) diciendo que no se iba a cerrar, le dieron unos días de franco a los empleados y finalmente no pudieron volver más. Se quedaron sin trabajo 280 personas”, apuntó.

Ante la versión de que la detención de la mujer era una noticia falsa, la periodista advirtió que “los propios familiares de los chicos internados en el Hospital de Niños filmaron el episodio desde las ventanas”. Y respecto de la visita oficial de Macri y Vidal, aseguró que “no duró más de 15 minutos, fue sin contacto con medios de prensa locales –sólo se ven después los spots de campaña- y sin contacto con los vecinos, y lo que finalmente trascendió fue este episodio”.