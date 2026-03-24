Detenido por abuso sexual agravado y corrupción de menores en Quequén

24 marzo, 2026 220

En un operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad, un hombre de 29 años fue detenido en Quequén, acusado de cargos sumamente graves: abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada. La medida fue el resultado de una investigación judicial que culminó con una orden de detención vigente contra el sospechoso, cita el portal Cuatro Vientos.

El procedimiento fue en un domicilio situado en la calle 531 al 600, zona que se encuentra dentro de la jurisdicción de la Comisaría Segunda de esa localidad, y estuvo a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo que ejecutó la diligencia ordenada por el Juzgado de Garantías 2 a solicitud de la UFIJ 10 de Necochea, logrando interceptar y notificar al imputado en el lugar de los hechos.

Según detallaron las fuentes, el detenido se encuentra actualmente alojado en dependencias policiales, compartiendo espacio en celdas comunes con otros internos.

Su situación es transitoria, ya que permanece a la espera de cupos de traslado hacia otras unidades carcelarias del sistema.

La investigación continúa su curso bajo la órbita judicial, avanzando con las actuaciones y diligencias correspondientes para el esclarecimiento total del caso y la determinación de las responsabilidades penales del implicado.

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