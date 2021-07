Detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

Desde la Sub DDI se comunicó que esta mañana, a las 11:45, el personal de la dependencia detuvo a un hombre en la vía púbica (cuadra 1.100 – 1.200 de 25 de Mayo). Según se informó oficialmente, se trata de Lucio Román Bernal, de 27 años, sobre quien recaía una orden de detención en el marco de una causa por “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 Inc. C y 44 Inc. 1° LEY 23737, en concurso ideal de delitos (art 54 del CP)”.

Se indicó que fue trasladado a la dependencia policial a fines de tomarse los recaudos legales, quedando a disposición de magistrado interviniente.

Interviene la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

