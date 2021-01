Detienen a un hombre acusado de tentativa de homicidio y secuestro de su ex pareja

9 enero, 2021 Leido: 3254

La Sub DDI informó que ayer por la noche se detuvo a un hombre de 49 años, imputado por los delitos “homicidio en tentativa”, “privación ilegal de la libertad” y “daño” contra su ex pareja.



La medida fue librada por el Juzgado de Garantías a raíz de una denuncia realizada por su ex pareja el día miércoles 6 de enero, quien manifestó que la retuvo dentro de su vivienda en contra de su voluntad, y previo tomar un cuchillo la agredió físicamente, provocando lesiones en el cuello como así también dañando el celular, al mismo tiempo que le refería que atentaría contra su vida.

La aprehensión del agresor se logró en cercanías a su domicilio con intervención del personal de la Sub DDI, conjuntamente con Comisaria de la Mujer y la Familia, Estación Policial Comunal Primera y CPR local.

La causa esta caratulada por “homicidio en tentativa”, “privación ilegal de la libertad” y “daño” e interviene la UFIJ N° 6. El hombre se encuentra alojado en sede policial local.

Volver