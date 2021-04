Di Giuseppe: “La familia esta primero, aunque atrapamos a uno te quedas con la idea del no saber quién es”

Miguel Ángel Di Giuseppe, vecino de Tres Arroyos, dio detalles a LU 24 sobre cómo fue que capturó, en la madrugada de hoy, a un sujeto desconocido en el patio de su casa, en Las Heras y Larrea. “Estábamos acostados, casi toda la familia durmiendo, y comenzamos a escuchar ruidos en el techo. Salí y vi en el patio interno a un individuo arriba de mi techo, subí, lo perseguí y lo corrí hasta atraparlo” dijo.



Además, agregó que “cuando lo alcance a reducir, el individuo, sacó un cuchillo e intentó lastimarme, de hecho lo logró hacer, me alcanzo a tocar, pero por suerte no paso a mayores”.

En cuanto a la participación de los vecinos, manifestó: “Con la ayuda de mi señora y los vecinos, logramos llamar a la policía”, y agradeció que “gracias a Dios siempre están atentos a este tipo de situaciones, no han pasado, pero siempre estamos en contactos todos“.

En lo que respecta a la peligrosidad de su accionar, Di Giuseppe aseguró que “hasta ahora no me arrepiento, porque estaba toda mi familia dentro de la casa. Eran 2 delincuentes, uno escapó por calle La Plata, recién acabo de ver las cámaras privadas y no tienen la definición que uno quisiera, no los alcanzamos a identificar”.

“La familia esta primero, aunque atrapamos a uno te quedas con la idea del no saber quién es y porque lo hicieron, te quedas con miles de preguntas” aseveró.

“Lo importante de todo esto, más allá del mal momento, fue el rápido accionar de la policía y de los vecinos. Este muchacho, espero que no quede en libertad, es un chico que tiene un gran prontuario. Ya está en manos de la justicia, con mi abogado vamos a ir manejando el asunto con toda la cautela para que se hagan respetar las leyes” concluyó.

