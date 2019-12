Diego Allema: “la condena más grande la tengo yo”

Diego Allema, al llegar este mediodía a tribunales en la primera jornada del juicio que se desarrolla por la agresión que sufrió, se mostró “indignado porque la condena más grande la tengo yo, con el tiro que me pegaron que me dejaron cuadripléjico”.

Contó que “no iba a venir porque se lo que pasa. De la cárcel van a salir y se vive bien, tenés teléfono, televisor y todo. Yo tengo que depender de mis hijos y mi familia para que me estén ayudando para moverme y andar”.

“Antes de juzgar a estar personas que me hicieron este daño quiero aclarar que Tres Arroyos es tierra de nadie porque acá siguen vendiendo droga como si nada. Hay kiosquitos de venta de droga. Yo caí en cana por vender, lo reconozco y como nunca arreglé con nadie a los cuatro, cinco meses caí en `cana´ por una escucha y nada más ni allanamiento hubo. Este Clever quería que venda droga y yo no me iba a prender al juego de él. Quiero que se haga justicia”, finalizó.

