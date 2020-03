Difunden hechos policiales ocurridos en los últimos días

La Policía dio cuenta de diversas situaciones que motivaron la intervención de personal uniformado, a través de un comunicado firmado por el Comisario Gabriel Sosa, titular de la Policía Comunal, en los últimos días en la ciudad y el distrito.



Allanamientos y secuestros por el robo a la Sala de Barrio Ranchos

En actuaciones iniciadas de oficio a raíz del hecho de robo y vandalismo perpetrado en Sala de Primeros Auxilios en el Barrio Los Ranchos , en el que delincuentes produjeron gran desorden y destrozos, sustrayendo elemento de enfermería, medicaciones, televisor, ventilador y elementos de limpieza, y logrando establecer las identidades de los autores de los hechos mencionados, hizo posible conseguir por parte del Juzgado de Garantías local las correspondientes órdenes de Allanamiento, Registro y Secuestros en tres domicilios : 1º de Mayo al l 1.500, Cerrito al 1.100, y 12 de Octubre al 1.200, en el que personal de la Primera con la colaboración de Caballería y Sub DDI efectivizaron las mencionadas diligencias judiciales, secuestrándose elementos de interés para la causa, como prendas de vestir, además de varias plantas de marihuana de gran altura que arrojaron un gran pesaje, un cargador de pistola 9 mm., y 50 proyectiles de ese calibre. Interviene la UFIJ 17 a cargo del Dr. Bianconi.

Secuestros de motos y autos

Da cuenta el informe que personal de la Estación Primera secuestró varias motos: Una en Avenida San Martín y Ruta 3, marca Brava de 125 cc., por no poseer seguro obligatorio; una Zanella de la misma cilindrada, guiada por un mayor de edad, por presentar prohibición de circular; una Motomel de 110 cc., por falta total de documentación; una Corven, de igual cilindrada por falta de carnet de conductor y otra Jinchev de 150 c.c., por falta total de documentación, luces y chapa patente.

Asimismo, fueron secuestrados dos automóviles Volkswagen, uno modelo 1500 en Bernardo de Irigoyen al 1000 por falta de seguro, tarjeta verde y carnet de conducir, y el otro hecho, en Orense, en calle Sarmiento y Riglos, cuyo conductor efectuaba maniobras sinuosas y poseer su parabrisas totalmente polarizado. Un tercer vehículo, marca Renault 12 fue secuestrado en calle 17 de agosto al 400 por presentar prohibición de circular.

En todos los casos, fueron derivadas las actuaciones precitadas al Juzgado de Faltas Municipal a cargo del Dr. Horacio Asserquet.

Aprehendidos

Hubo varias aprehensiones por diversos sucesos, entre las que se menciona que los uniformados intervinieron ante un llamado de calle Alsina al 1100, donde se aprehendió a un hombre que momentos antes había agredido a tres mujeres, iniciándose una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Robó un parlante de un camión y fue aprehendido

Personal comisionado por el 911 de Emergencias se dirigió a Pedro N. Carrera y Aníbal Ponce, el miércoles 6, para aprehender a un hombre mayor que sustrajo un parlante del interior de un camión, y tenía marihuana en su poder, de acuerdo a los resultados del test a que fuera sometida la sustancia. Fue encausado por Hurto en flagrancia e infracción a la ley 23.737, con intervención de la UFIJ 17 a cargo del Dr. Bianconi.

Encubrimiento

En otro procedimiento, la Policía intervino en Avenida Caseros al 700, donde al interceptar una moto Zanella ZB 110, conducida por un hombre mayor de edad, la que poseía pedido de secuestro activo desde el 11 de noviembre por una denuncia radicada en la Primera. Se secuestró el rodado y se iniciaron actuaciones por Encubrimiento, derivando las mismas a la fiscalía 17 a cargo del Dr.Bianconi.

Orense: identificado en una causa por intento de robo con armas

El jueves cinco, personal de la Sub- Comisaría de Orense, luego de realizar tareas de investigación vinculados con un robo doblemente agravado en grado de tentativa, en un domicilio de calle Williams sin número de esa localidad. En esa vivienda ingresaron tres malvivientes con intenciones de robo utilizando armas de fuego, no logrando su cometido.

Se indica que luego de haberse corroborado el hecho mediante la investigación correspondiente, se otorgó una orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, con resultado positivo, que permitió el secuestro de armas de fuego varias, elementos electrónicos varios, teléfonos celulares, individualizándose a un hombre que no sería ajeno al hecho mencionado, con quien no se adoptó hasta el momento medida alguna de tipo legal. Interviene la UFIJ 16 a cargo de Gabriel Lopazzo.

Lesiones leves en flagrancia: un aprehendido

En Almafuerte y Ruta 228, los uniformados intercedieron entre dos personas en una pelea entre dos hombres. Uno de ellos intentó darse a la fuga y fue interceptado por personal policial, a quien le opone resistencia, dando lugar a la aprehensión por lesiones leves en flagrancia, y resistencia a la autoridad. Actuaciones derivadas a la fiscalía 16 del Dr. Lopazzo.

Tentativa de hurto: Otra aprehensión

Luego de un llamado al 911, personal policial concurrió a Solís al 900 donde fue aprehendido un hombre, mayor de edad quien momentos antes y por dichos de la persona damnificada, había ingresado a esa finca con intenciones de apoderarse de un bien ajeno, según cita el parte. Se labraron actuaciones por Hurto en grado de tentativa, interviniendo también la fiscalía 16.

Robo en Flagrancia

Otro detenido fue imputado por robar un parlante de dentro de un vehículo, en Avenida Almafuerte al 600 donde previo arrancar cables del automotor lo tenía en su poder. Causa: Robo en Flagrancia, interviniendo Lopazzo.

Detenido por hurto de una moto

En French al 1700 fue aprehendido un hombre mayor de edad que circulaba en una moto y al observar la presencia policial se dio a la fuga, siendo interceptado a pocos metros del lugar. Hecha la correspondiente consulta, la moto presentaba pedido de secuestro activo por un hecho caratulado Hurto de Moto vehículo, quedando el detenido, a disposición del fiscal en turno.

Menor agredido: Un detenido

En otra causa por Lesiones agravadas por el vínculo, personal de la Primera tresarroyense concurrió a Güemes al 1300 donde los uniformados advierten que un mayor de edad de sexo masculino golpeaba a otra persona tirada en el suelo, menor de edad. Se estableció luego que entre ambos existía parentesco, por ello el título de la causa mencionada, dándose intervención a la Dra. Natalia Ramos, titular de la UFIJ 6.

Dos menores hurtaron un auto. Aprehendidos en Almafuerte al 1000

En calle Bernardo de Irigoyen al 300, dos menores de edad hurtaron un Renault 12 que su propietario estacionó por algunos minutos frente a un domicilio. Avisada la policía, se montó un operativo cerrojo, y en Almafuerte al 1000 se dio con el vehículo, ocupado por los menores, trasladándoselos a sede policial y luego entregados a sus progenitores. Actuaciones a cargo de la UFIJ 4 a cargo de la Dra. Marina Vizzolini.

Detenido por presentar pedido de paradero activo

En Pueyrredón al 100, personal policial de la Estación Primera interceptó a una persona de sexo masculino, quien al ser identificada presentaba un pedido de paradero activo por parte del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Bariloche, por un hecho caratulado Daño y Amenazas, trasladándose a la sede policial donde por orden del magistrado interviniente se labraron las actuaciones de rigor.

Tentativa de hurto automotor. Menor aprehendido

En Paso 74, fue aprehendido un menor de edad quien intentó hurtar de la vía pública un Peugeot 206. Concurrió el personal policial y trasladó al mismo a la Estación Primera. Interviene la UFIJ 4 a cargo de Marina Vizzolini, quien dispuso que una vez cumplimentados los recaudos legales el menor fuera restituido a sus progenitores.

