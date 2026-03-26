Difunden varios hechos delictivos ocurridos durante el fin de semana largo

26 marzo, 2026 19

La Comisaría Primera de Tres Arroyos, difundió un extenso listado de hechos delictivos acaecidos durante el fin de semana largo, que derivaron en aprehensiones y detenciones por parte de los uniformados, originándose diversas causas judiciales.

La sucesión de ilícitos se enumera de la siguiente manera:

Viernes 20:

Un detenido por robo de moto: identificado por la Policía como Bruno Di Croce de 25 años. El rodado ya había sido recuperado el viernes 13 y fue la justicia quien ordenó la medida.

Sábado 21:

Hallan un Fiat Uno sustraído a una vecina en calle Colón 1200 luego de un rastrillaje, sin dar con los autores.

Domingo 22:

1) Sujeto aprehendido en Reconquista al 700. Escaló alambre tejido en vivienda de su ex pareja y rompió un ventiluz, con intenciones de robo.

2)Aprehensión por Violencia de Género. Agresor golpeó en la cara y puntapiés a su pareja.

Lunes 23:

1) Joven sustrae un teléfono en la primera cuadra de Avenida Moreno poco después de medianoche del domingo, y es aprehendido. Fue identificado como Milton Fredes de 20 años.

2) Otro joven de 20 años es hallado con un cuchillo tipo Tramontina entre sus pertenencias, queda aprehendido. Fue poco después del hecho anterior.

3) Menor aprehendido por circular en moto con numeración suprimida. Luego del procedimiento fue entregado a sus padres.

Martes 24:

Hombre de 31 años es hallado con cocaína entre sus ropas. El hecho deriva en un allanamiento de necesidad y urgencia en su vivienda donde encuentran un arma y marihuana.

Se destaca la actitud colaborativa de todas las fuerzas intervinientes y también de la Secretaría de Seguridad para poder efectuar las labores mencionadas.

Volver