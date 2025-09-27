Difundieron la foto de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco

La investigación sobre el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara, halladas asesinadas en el pozo de una casa en Florencio Varela, avanzó tras una última información vinculada al Pequeño Jota, líder narco señalado como presunto autor intelectual del hecho. Autoridades confirmaron su nombre y una imagen.

Según trascendió, su nombre sería Tony Janzen Valverde Victoriano, ciudadano peruano de 20 años, líder y responsable de ordenar el asesinato múltiple.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires le confirmaron a Infobae que realizaron una serie de allanamientos en los que se detectó que el narco intentaría salir del país. Por tal motivo, se estableció un pedido de captura internacional y difundió su imagen.

Durante la madrugada del sábado, efectivos policiales llevaron a cabo la tarea. Uno de los operativos tuvo lugar en Florencio Varela y desde el ministerio de Seguridad se decidió dar a conocer la imagen de “Pequeño J” debido a los indicios encontrados en torno a una posible fuga fuera del país.

La principal hipótesis de los investigadores es que “Pequeño J” contrató sicarios para ejecutar un crimen premeditado, motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína.

con información de infobae.com y ambito.com

