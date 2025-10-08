Doble femicidio: Hallan a madre e hija muertas en Bahía Blanca

En un hecho que es motivo de intensa investigación, dos mujeres fueron halladas calcinadas en el interior de una cada en Santa Fe al 2300, en Bahía Blanca.

Según reflejan los medios de la ciudad sureña, se presume de la intencionalidad por parte de un tercero involucrado, ya que vecinos del lugar escucharon dos detonaciones de armas y una moto que huía del lugar en momentos en que la vivienda ardía. Incluso hallaron restos de combustible (nafta) en las inmediaciones.

“No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie”, indicaron residentes en viviendas linderas, por lo que el estupor ganó la calle inmediatamente y las autoridades buscan a quien podría haber sido el autor del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez de 52 años y su hija, Mariana Belén Bustos, de 25, halladas en una misma cama en una habitación consumida por las llamas.

Se esperaba en horas del mediodía el arribo de personal de la fiscalía 5, interviniente en el caso para las pericias del caso, a cargo del fiscal Jorge Vigo en una causa inicialmente caratulada como “Averiguación de causal de deceso”.

En el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible, y testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio. Además, indicaron que vieron a un hombre retirarse rápidamente del lugar en una motocicleta.

En el lugar se hicieron presentes el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero; las máximas autoridades policiales de la región y la ciudad, comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal y el titular de la agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata municipal, Martín Pacheco.

Se informó que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, fue notificado y está al tanto de la situación.

