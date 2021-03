Domingo en paz, no se registraron fiestas clandestinas

14 marzo, 2021 Leido: 7

En la madrugada de hoy, no hubo incidentes que necesitaran la intervención de las fuerzas de seguridad en nuestra ciudad. A diferencia de otras jornadas, no se efectuaron denuncias por fiestas clandestinas, ni disturbios, aseguraron a LU24 fuentes policiales.



Es un dato alentador teniendo en cuenta que en los últimos los fines de semana, en nuestro distrito, hubo una proliferación de reuniones que no cumplían con los protocolos sanitarios vigentes.

Volver