Dorrego: Despiste de camión en Rutas 3 y 78

31 agosto, 2025 0

En la tarde de este domingo, alrededor de las 16:40 horas, personal policial, bomberos voluntarios y una ambulancia del hospital de Coronel Dorrego intervinieron tras un despiste protagonizado por un camión en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3 (km 607) y la Ruta Provincial Nº 78, que lleva al Balneario Monte Hermoso.

El hecho se produjo cuando el conductor de un Scania, dominio KCG 474, que circulaba en sentido Bahía Blanca – Tres Arroyos, perdió el control, tras atravesar un charco de agua sobre la calzada, saliéndose del camino e impactando contra un árbol.

Identificado como Jorge Daniel Mansilla, de 59 años y oriundo de Las Flores, logró salir por sus propios medios del habitáculo sin presentar lesiones visibles. Sin embargo, fue trasladado al hospital dorreguense por precaución.

El tránsito no se vio interrumpido y la ruta permanece habilitada.

Con información y fotos de FM Manantial 97.3

