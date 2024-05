Dorrego: Por el clima postergan para el sábado el remate de Daniel Civardi

Por razones climáticas, se pasó del jueves al sábado 11 a las 11:00, el remate que la consignataria Daniel Civardi realizará conjuntamente con Daniel Blanco en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego.

A la fecha hay anotadas unas 1900 cabezas, y según explicó Civardi a LU 24 “corrimos la fecha por el clima, tanto rogamos por tener buenas lluvias que finalmente llegaron, por lo que decidimos pasarlo para el 11: tenemos 1900 cabezas, con mucha vaca, terneros y terneras, que con la genética de los últimos años se caracterizan por ser una exposición en los encierres.

“Hoy hay mucha vaca con garantía de preñez, que hay que sacarla del campo porque no se recupera, unas 35 y este como siempre es un remate que compartimos con Daniel Blanco, nosotros nos dedicamos a la parte logística, con los encierros, y luego llega la gente de Blanco con unas 18 personas”.

Civardi habló de las expectativas sobre los precios, y dijo que “se han estabilizado los valores, hemos vendido vacas en diciembre a 1450 pesos y ahora valen unos 1300 pesos, es como que hay un techo que no pasa, hoy hubo valores importantes porque hubo lluvias grandes, pero creo que tenemos que andar dando vueltas en los 2000, 1950; falta el consumo livianito que no está abundando y podría rondar en los 2300 pesos”.

