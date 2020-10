Dorrego: secuestran un tractor en Marcos Paz que había sido pagado con cheques robados

31 octubre, 2020 Leido: 311

La Comisaría de Coronel Dorrego informó que personal de la seccional, junto a la Sub DDI Tres Arroyos, secuestró un tractor que había sido pagado con cheques denunciados como robados.



Según se indicó en un parte de prensa, todo comenzó a raíz de las actuaciones preventivas iniciadas tras la denuncia radicada el 29 de octubre por Matías Stadelmann, quien refirió que días previos había realizado una operación de venta, vía telefónica, de un tractor Zanello 4200, a una persona de sexo masculino -identificada en las actuaciones labradas-, concretada el 17 octubre, el que fue pagado con tres cheques.

En tanto, el 29 de octubre, el denunciante tomó conocimiento, a través de una entidad bancaria, que los cheques eran robados.

A raíz de ello, personal de la Comisaría local y de la Sub DDI Tres Arroyos, bajo las órdenes, supervisión y el trabajo en conjunto con la ayudante fiscal de Dorrego, Dra. Gabriela González Illescas, estableció la posible ubicación en la localidad de Marcos Paz. En consecuencia, se requirió el allanamiento y secuestro del tractor en cuestión, el que había sido retirado del objetivo. Es por eso que se comisionó un grupo operativo conformado por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Dorrego y la Policía de Investigaciones tresarroyense hacia Marcos Paz, donde se logró establecer el lugar donde se hallaba el tractor, el que fue incautado.

Asimismo, se dio a conocer que también fue secuestrada, de urgencia, una casilla rural equipada por no poder justificarse tenencia y hallarse relacionada a otro delito con el mismo modus operandi cometido en Canals, Departamento Unión, en la provincia de Córdoba.

La Dra. Gabriela González Illescas supervisó y monitoreó las acciones del personal policial. Dada la celeridad del trabajo en conjunto se lograron los secuestros y el traslado de los mismos a Dorrego, según se destacó.

