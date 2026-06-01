Dorrego: Sortearán las 8 viviendas

1 junio, 2026 0

Este martes a las 18 en el Teatro Español, Yrigoyen 827 de Coronel Dorrego, realizarán el sorteo de las 8 viviendas, en presencia de la escribana Dora Soraya Gordón, quien procederá a protocolizar y dar fe del acto.

Esto se hará gracias al Decreto Nº1.340 mediante el cual publican el listado definitivo de los preadjudicatarios de dichos inmuebles municipales construidos mediante el Programa Municipal FOMUVI. El listado está exhibido en el hall de la Municipalidad.

El Decreto dice textualmente:

ARTÍCULO 1°) Publíquese desde el miércoles veintisiete (27) de mayo de 2026 hasta el primero (1) de junio de 2026 inclusive, el presente Decreto con el listado definitivo de los preadjudicatarios para la ocupación de las ocho (8) viviendas enmarcadas dentro del Programa Municipal de Viviendas, el cual se adjunta al presente como anexo I.

ARTICULO 2º) Llévese a cabo el sorteo para las ocho (8) viviendas enmarcadas en el Programa Municipal de Viviendas, el día martes 02 de Junio de 2026, a las 18:00 hs en las Instalaciones del Teatro Español sito en calle Hipólito Yrigoyen Nº 827 de la ciudad de Coronel Dorrego, en presencia de la Escribana Dora Soraya Gordon, quien procederá a protocolizar y dar fe del acto.

ARTICULO 3º) Procédase en primer lugar, conforme a los principios de equidad e inclusión social, al sorteo de un (1) inmueble destinado exclusivamente a personas con discapacidad, las cuales forman parte del listado definitivo, cuyos números de orden corresponden del 1 al 25 inclusive.

ARTICULO 4º) Una vez finalizado el sorteo de los titulares preadjudicatarios de las viviendas, se procederá a realizar el sorteo de ocho (8) suplentes para el caso de que alguno de los titulares desista de su adjudicación o bien se proceda a su des adjudicación por incumplimiento a la normativa aplicable, aclarando que el listado de suplentes solamente será tenido en cuenta para este sorteo y no para próximos.

ARTICULO 5º) Cumplido el Procedimiento establecido en los artículos precedentes en relación al sorteo, confeccionado el listado definitivo de preadjudicatarios y suplentes se emitirá acto administrativo correspondiente.

ARTÍCULO 6°) Comuníquese a la Dirección de Hacienda, Contaduría, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Asuntos Legales, demás que corresponde, dese al R.O. y, oportunamente, archívese.

Adjuntamos el listado de los preadjudicatarios:

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