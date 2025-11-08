Dorrego: un aprehendido durante operativo rural

8 noviembre, 2025 0

En el marco de los controles preventivos diarios realizados en la jurisdicción y de los operativos de refuerzo dispuestos por la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Tres Arroyos en sectores limítrofes con Indio Rico, personal del CPR Coronel Dorrego procedió a la demora de cuatro personas mayores de edad, todas oriundas de la mencionada localidad.

Durante el procedimiento, llevado a cabo mientras los individuos se desplazaban en una camioneta marca Chevrolet, se efectuó una inspección del vehículo, hallándose en el interior un rifle calibre .22 sin la documentación correspondiente, siete proyectiles del mismo calibre y cuatro vainas servidas.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de uno de los ocupantes, imputado por el delito de “Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”, con intervención de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Volver