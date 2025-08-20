Dorrego: volcó una combi al chocar con una camioneta

Este miércoles se produjo un fuerte choque entre una combi y una camioneta en la esquina de 9 de Julio y Malvinas, en Coronel Dorrego donde colisionaron una combi y una camioneta Ford Ranchero.

A raíz del impacto, la combi terminó volcando sobre uno de sus laterales, lo que generó gran preocupación entre los vecinos que se acercaron rápidamente al lugar.

El siniestro ocurrió poco antes de las 9:00, cuando por motivos que se investigan, los dos vehículos chocaron en esa esquina, provocando importantes daños materiales y el corte parcial del tránsito en la zona.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Comunal, personal de tránsito y una ambulancia del Hospital Municipal, que asistió a los ocupantes. Si bien no se registraron heridos de gravedad, al menos una persona fue trasladada al centro de salud para una mejor evaluación.

Las causas del accidente son materia de investigación. No se descarta que alguno de los rodados no haya respetado la prioridad de paso.

Fuente y fotos: fm.manantial

