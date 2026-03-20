Dos “Abrepuertas” aprehendidos por hurtar elementos de un auto

20 marzo, 2026 0

La policía tresarroyense aprehendió a dos sujetos, uno menor de edad que sustrajeron documentación y tarjetas varias de un vehículo en la Avenida Constituyentes al 100.

Los “abrepuertas” fueron detenidos en 1º de Mayo al 300, luego de la denuncia radicada en sede policial por la propietaria del auto marca Chevrolet.

Al observar cámaras de seguridad se dio con la descripción de estos, lo que permitió realizar un rastrillaje por la zona con resultado positivo, aunque no se recuperó el material producto del ilícito, continuándose con las investigaciones tendientes, para su hallazgo.

Se inició una causa por “Hurto” a cargo de la UFIJ 17 a cargo del Dr. Lopazzo, dándose intervención a la UFIJ 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de la Dra. Marina Vizzolini.

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