Dos accidentes en Claromecó. Intervino la ambulancia pero no hay causa policial. Uno de moto. Otro de UTV

25 mayo, 2026 86

Dos accidentes se registraron entre el sábado y este lunes en Claromecó. Los heridos fueron trasladados en la ambulancia del Centro de Salud del balneario, cuando los médicos del Hospitalito determinaron que debían ser derivados a Tres Arroyos. Las autoridades policiales desconocen los sucesos, por lo que no hay causas iniciadas, a pesar que las víctimas tienen lesiones que son consideradas graves (por el tiempo de curación).

El sábado por la tarde un hombre adulto entrenaba con su moto de Cross en el circuito, cuando perdió el control del rodado y cayó al piso.

Tras manifestar fuertes dolores abdominales fue conducido al Hospitalito, donde tras la revisación lo derivaron al Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, permaneciendo estable, recuperándose en la Unidad de Terapia Intensiva sin riesgo de vida.

Por otro lado, en la tarde del domingo, también la ambulancia de Claromecó trasladó a una mujer joven al Hospital Pirovano con fractura en uno de sus miembros superiores, producto de lesiones producidas tras el vuelco de un UTV tripulado por dos ocupantes femeninas. El caso tampoco pone en riesgo la vida de la única lesionada.

En ambos accidentes no hubo actuación sumarial de la Policía.

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