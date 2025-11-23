Dos ancianos heridos en grave accidente en Ruta 2

23 noviembre, 2025 0

Este domingo se produjo un tremendo accidente entre dos vehículos en la Ruta 2 a la altura de Brandsen, que dejó como saldo a dos ancianos hospitalizados.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 86 de la vía nacional, cuando una Honda CR-V intentaba retomar la misma y fue impactada por un Toyota Corolla, con serios daños materiales y consecuencias que determinaron el traslado de los ocupantes de la camioneta, Raúl González, de 90 años quien resultó con politraumatismos y un corte profundo en la cabeza y Ana Beninati, de 86 con múltiples traumatismos.

En el Corolla se movilizaban Juan Ángel Melucci, de 66 años y oriundo de Balcarce y María Sandra Pastorino de 62. Resultaron ilesos.

Al lugar acudió una ambulancia de AUBASA desde donde se organizó un cordón sanitario para el traslado de los heridos al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Volver