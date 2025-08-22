Dos aprehendidos en operativo antidroga en Gonzales Chaves

La Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Tres Arroyos realizó un operativo en Adolfo Gonzales Chaves, con un amplio despliegue coordinado con agentes de la Estación Policial, la Secretaría de Seguridad y el Centro de Monitoreo Municipal de ese distrito.

Como resultado, fueron aprehendidas dos personas, mayores de edad, que iban a bordo de un Chevrolet Aveo conducido por uno de ellos, con frondoso prontuario delictivo, acompañados por una mujer oriunda de De La Garma, quienes fueron interceptados por personal antinarcóticos, secuestrando en el momento varios envoltorios de nylon conteniendo cocaína y una gran suma de dinero que ronda los cuatro millones de pesos.

El titular de la Ayudantía Fiscal chavense, Dr. Juan Carlos Ustarroz, en ese contexto los imputó por el delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, que prevé una pena máxima de 15 años de prisión.

Fueron trasladados a la dependencia policial, a la espera que se resuelva su situación procesal, se secuestró el Aveo y teléfonos celulares y se ordenaron, a pedido de Ustarroz, requisas en las viviendas de ambos imputados y el restante en De La Garma.

En una de las viviendas se secuestró un arma de fuego, sin documentación, municiones, una balanza de precisión y marihuana, en tanto en la otra, se secuestró cannabis, elementos que serán determinantes para que el Agente Fiscal requiera transformar la aprehensión en detención de los malvivientes.

No se brindan datos de los sujetos con el fin de no entorpecer la prosecución de la causa.

