Dos condenas por abuso sexual de menores se dictaron en nuestra ciudad

30 septiembre, 2025

La Jueza Fabiana Elena Brandolín, del Tribunal en lo Criminal de nuestra ciudad, condenó, en juicio abreviado, a un hombre a la pena de 10 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja en Tres Arroyos.

Según la causa, investigada por la UFIJ N.º 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos ocurrieron en el transcurso del presente año y antes del 3 de marzo, cuando el hombre abuso de la pequeña de 4 años a través de tocamientos y sometiéndola a distintas situaciones abusivas, aprovechándose de la corta edad de la niña, de su vulnerabilidad y su inmadurez sexual.

Los hechos se produjeron en el interior de la vivienda que la familia compartía, en distintas situaciones cuando la mujer no se encontraba o estaba en otra habitación.

La niña le pudo contar a su mamá detalles de lo que el hombre le hacía, situación que más tarde repitió en Cámara Gesell y fue corroborada por el resto de las pruebas recabadas durante la investigación.

El imputado fue condenado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Imponen 9 años de prisión para un hombre que abusó de una nena durante 3 años

Por otra parte, en el marco de otro fallo del Tribunal en lo Criminal de Tres Arroyos, y luego de que las partes arribaran a un acuerdo de juicio abreviado, se le impuso la pena de 9 años a un hombre acusado de abusar de la hija de su pareja durante 3 años.

Según la investigación, realizada por laUFIJ N.º 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos sucedieron entre 2015 y 2018 aproximadamente, cuando el imputado abusó de la niña, quien tenía entre 5 y 8 años.

El acusado sometía a la pequeña a tocamientos en distintas partes de su cuerpo y otras situaciones abusivas que se produjeron en un terreno baldío, cuando efectuaba venta ambulante junto a la nena, y en el interior de una vivienda que compartían.

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante.

