Dos motociclistas en el hospital: Tres accidentes de tránsito durante la tarde

3 agosto, 2026 1.011

Dos motociclistas fueron derivados al Centro Municipal de Salud luego de protagonizar accidentes de tránsito en diferentes sectores de la ciudad.

Fueron tres los siniestros ocurridos, uno de ellos en la intersección de Rivadavia y Balcarce, entre un automóvil Citroën C4 y una moto, donde un joven fue trasladado al hospital por presentar una lesión de consideración.

Otro, en La Madrid y Gomila, un Fiat Siena y una motocicleta, en este caso una joven llevada a la guardia para su atención.

El tercero, en San Lorenzo y Rodríguez Peña, donde un joven se habría descompensado cuando circulaba en bicicleta, también requirió la presencia del área de emergencias sanitarias.

En el caso de los conductores de los vehículos, todos fueron sometidos al test de alcoholemia, arrojando resultado negativo en todos los casos.

Trabajó personal de la Dirección Municipal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, de la Comisaría 1º y del Hospital Pirovano.

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