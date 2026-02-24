Dos niños heridos luego que detonara un artefacto explosivo que llevaron a su casa desde un basural

24 febrero, 2026 0

Dos hermanos de 10 y 11 años debieron ser asistidos en el Hospital Penna luego que detonara un explosivo que habían encontrado en un basural y lo llevaron a su casa.

Según manifestó la madre de los menores, ellos no sabían de que se trataba y al manipularlo estalló.

El hecho ocurrió en una vivienda del Barrio 17 de Agosto en la noche de este lunes y el artefacto había sido hallado en un basural ubicado en Cambaceres y Araucanos de Bahía Blanca.

Los menores fueron asistidos en el nosocomio bahiense, donde el varón de 10 años presentaba algunas lesiones, mientras que su hermana de 11 fue asistida por tener dos esquirlas en una de sus rodillas, siendo que una pudo ser extraída y la otra está en evaluación ya que se alojó en el hueso.

fuente y foto lanueva.com

Volver