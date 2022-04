Dos padres denuncian a médico para proteger a sus hijas tras un desagradable episodio de contenido sexual

26 abril, 2022 Leido: 1608

Los padres de dos menores de edad, una de 14 años y otra de 2 años y medio, hermanas entre sí por parte de su mamá, denunciaron a la pareja de la mujer, un médico, y pidieron que se le impida el contacto con las menores tras un episodio de ribetes desagradables y que resulta, para los denunciantes, una alerta del posible riesgo que corren las niñas. No se suministran datos filiatorios de ninguno de los involucrados para proteger la identidad de las menores.

El denunciado es un médico que ejerce en Tres Arroyos, y que ha iniciado una relación con una compañera de trabajo, mamá de tres hijas: una de 14, otra de 9 -cuyo progenitor falleció recientemente- y una de 2 años y medio. Hace algunos días, la mayor de las chicas se hizo una radiografía que reveló algún tipo de malestar en la columna; al ingresar con las placas al vehículo que compartía el médico en cuestión con su madre, recibió como respuesta del profesional a la observación del estudio: “esto se soluciona con sexo anal”. Angustiada por la situación, la adolescente le contó el hecho a su padre, que fue el primero en denunciar al compañero de su expareja. “Al momento del relato, lloraba. No me genera seguridad que esté cerca de esta persona cuando está con su madre”, aseguró el hombre en la denuncia, al tiempo que pidió la evaluación del Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas y Niños y una medida de restricción de acercamiento del médico a la adolescente. En ese momento, compartía un régimen de visitas de semana por medio de permanencia de su hija con él y con su mamá, alternativamente. En los últimos días, la adolescente decidió quedarse en la casa de su papá en forma permanente.

Enterado de la presentación del otro papá, el progenitor de la nena de 2 años y medio hizo lo propio y se acercó a radicar también él una denuncia. “Yo siento temor de lo que pueda pasarle a mi hija si está en contacto con este hombre”, advirtió, y formuló idéntico pedido: la intervención del Servicio Local y una restricción para que el médico no se acerque a su hija.

El caso de la nena de 9 años es más complejo, pero también preocupa a estos hombres, según lo manifestaron a LU 24. “El papá falleció, sabemos que familiares de él están al tanto de lo que es este médico, sobre el cual ya han existido otras denuncias y se han conocido públicamente hechos desagradables, pero nosotros no podemos hacer nada más que hacer conocer nuestra preocupación para que en este caso, también intervengan las autoridades para proteger lo que más nos interesa, que son las nenas”, concluyeron.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver