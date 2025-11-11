Dos personas merodearon el predio del Club Municipal y la alarma activó un operativo

11 noviembre, 2025 0

En la noche del lunes, dos personas fueron registradas merodeando el exterior e interior del predio del Club Municipal, ubicado en Suipacha 362, frente a la sede del Club Huracán (Suipacha 351).

Las cámaras muestran que primero recorrieron la vereda y los accesos desde la calle, y luego ingresaron al predio, desplazándose por las zonas externas del salón y la vivienda del cuidador. En un momento, uno de ellos tocó una puerta intentando abrirla, lo que activó la alarma del lugar.

A partir de esa activación acudieron al sitio personal de Red 24 y efectivos policiales. Tras revisar las instalaciones, se constató que no hubo daños ni faltantes.

Volver