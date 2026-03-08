Dos presos por cazar un chancho jabalí en San Cayetano

8 marzo, 2026 276

En el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en la zona rural de San Cayetano, el personal del Comando de Prevención Rural detuvo de dos necochenses por caza ilegal.

Al momento de la intervención policial, los individuos poseían en su poder un ejemplar de Chancho Jabali sin vida.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional N° 22.421 (Ley de Conservación de la Fauna), con intervención de la UFI N° 03 del Departamento Judicial Necochea.

Desde el Comando de Prevención Rural San Cayetano informaron que se continúan intensificando los operativos de control y prevención en el ámbito rural, con el objetivo de preservar la fauna silvestre y prevenir este tipo de prácticas ilegales.

