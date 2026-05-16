Dos presos y droga secuestrada en múltiples allanamientos por narcomenudeo en Tandil

16 mayo, 2026 0

En el marco de distintas investigaciones por presunta infracción a la Ley de drogas vinculadas al narcomenudeo, en Tandil se concretaron múltiples allanamientos en diferentes sectores de nuestra ciudad.

Durante los allanamientos se incautó cocaína fraccionada en dosis, marihuana, droga de diseño —metanfetamina—, balanza de precisión digital, dinero en efectivo y otros elementos considerados de valor probatorio para las diferentes causas en trámite.

Como resultado de las investigaciones fueron detenidos en diferentes allanamientos, Yonatan Darío Gonnet, de 28 años y Diego José Santiago Curti, de 38 años. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios de la ciudad de Tandil, entre ellos en el barrio Las Tunitas, más precisamente en calle Expedición al Desierto al 300, como así también en Maritorena N° 86, Urquiza N° 1031 y Machado N° 36.

Las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil, con el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental —GAD— y efectivos de la Jefatura Departamental.

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