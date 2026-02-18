Dos repartidores sufrieron robos: Uno la recaudación y otro pertenencias

Dos robos de similares características ocurrieron esta mañana entre las 11:30 y 12 horas, siendo las víctimas dos repartidores que se encontraban entregando sus productos

Uno de ellos en Sarmiento 150, cuando Tadeo Fígaro descargaba mercadería en el depósito de un supermercado, desconocidos le sustrajeron una mochila con importante documentación y efectos personales.

El hecho provocó que Fígaro debió cambiar cerraduras de su domicilio, dado que entre sus pertenencias también estaban las llaves de su domicilio.

En las mismas circunstancias, pero en calle Maipú al 150, otro transportista sufrió el robo de la recaudación que se encontraba dentro de la cabina del camión mientras entregaba pedido.

Ambos ilícitos fueron denunciados por lo que la Policía investiga las circunstancias y trabaja en el esclarecimiento.

