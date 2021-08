“Doy gracias a Dios que no estábamos porque capaz que pasaba algo peor”, dijo víctima de robo

25 agosto, 2021 Leido: 341

Norberto Cifuentes, a quien autores ignorados ayer le robaron una netbook y una cámara fotográfica de su casa ubicada en Tacuarí 964, contó a LU 24 que “más o menos eran las once de la noche cuando nosotros llegamos y nos encontramos con bastante desorden en la cocina y en la pieza. Nos rompieron el televisor, se llevaron una netbook y una máquina de sacar fotos. Tenemos que ver que más nos falta porque no hemos revisado mucho las cosas. Era un desastre, la ropa desparramada por todos lados”.

“Entraron por el patio y arrancaron una reja del ventiluz. Había un poco de plata y no se la llevaron. El televisor lo quisieron arrancar y lo partieron en dos”, agregó.

Cifuentes indicó que radicó la denuncia y expresó que “es la primera vez que nos pasa. Doy gracias a Dios que no estábamos porque capaz que pasaba algo peor. Me agarraron nervios, sufro de la presión, son cosas que te amargan”.

Volver