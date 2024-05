Dra. Natalia Ramos: “la opción de ir a un juicio por jurados es del imputado”

9 mayo, 2024

La Dra. Natalia Ramos, titular de la Fiscalía de género N° 6 de Tres Arroyos habló con LU 24 sobre el resultado del juicio contra Marcos Mohr en la causa por “homicidio calificado en grado de tentativa” contra su mujer y sus tres hijos menores de edad, que fue encontrado culpable por el jurado popular, este jueves, en un juicio realizado en Tres Arroyos.

Dijo que “el juicio se debía hacer en diciembre del año pasado y no se juntó la cantidad de jurados necesarios, esta vez vinieron 20 personas y quedaron cuatro de suplentes.

La fiscalía consideró que hubo tentativa de homicidio y el Juzgado de Garantías también, lo que permitió el juicio. Ahora el Juez deberá evaluar en una sola la pena, no pudiendo modificar la misma, la semana que viene”, afirmó.

“Estamos hablando de un homicidio agravado por la violencia de género y por la relación de pareja y en el caso de los hijos también”, sostuvo.

Ramos dijo que “se hicieron tres juicios por jurado en lo que va del año, todos con resultado culpable, el próximo será en el mes de julio, y hay tres o cuatro más a lo largo del año”, refirió.

“Se juzgan los delitos más graves y la opción de ir a un juicio por jurados o un tribunal común, es del imputado”, explicó y además dijo que “la mayoría de los jurados eran de afuera, hubo uno de Tres Arroyos, y lo importante es que las personas que vienen, vienen interesadas y comprometidas para resolver sobre la vida del imputado y también de la víctima, y en algunos casos son situaciones delicadas, y este año venimos muy bien, no tenemos el número ideal pero las cosas están bien dadas; en este caso vinieron 20 y se rechazaron 3”, explicó.

“Estadísticamente estamos igual en numero que el año pasado pero ha cambiado lo que se denuncia, ahora no se llega a casos muy graves; por ejemplo el año pasado no hubo causas por tentativa de femicidio, en 2022 hubo 2 y este año no tenemos ninguna por lo que creo que lo que ha disminuido es la gravedad de las denuncias por lo que me parece que hemos logrado el hecho de llegar a tiempo.

Antes se veía o se naturalizaba, o se permitía y se miraba para otro lado, incluso desde los poderes del Estado, y la idea es un cambio y una forma de ese cambio es que la gente sepa que si hay un hecho va a tener consecuencias: hoy es una tentativa de femicidio, una tentativa de homicidio a su hijos, y el daño que le genera, y se probó también que esta situación viene de un conflicto de distintas condiciones, económica, psicológica, pero lo bueno es saber que el Estado lo mira distinto, por lo que hay que sacar algo positivo que es que lo mire de esta manera”.

