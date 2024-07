Droga: Prisión preventiva para Gregorini, aprehendido en Chaves

30 junio, 2024

El Juzgado de Garantías de Tres Arroyos ratifico el pedido de prisión de Leandro Manuel Gregorini, oriundo de Tandil, aprehendido el pasado 27 de mayo mientras transportaba una importante cantidad de cocaína fraccionada desde la ciudad serrana a con destino a Tres Arroyos.

El imputado había solicitado a través de su defensor la nulidad del procedimiento y la inmediata libertad de su asistido, alegando que el playero de la estación de servicio que alertó a la policía de la presencia de un automóvil sospechoso resultaba ser la misma persona que ofició como testigo de requisa y que además no justificó porque resultaba sospechoso.

El Ayudante Fiscal, Dr. Ustarroz, se opuso al planteo de nulidad y sostuvo que el mismo era inadmisible en razón de que la Policía accionó de acuerdo a sus facultades en un operativo de prevención de delitos y que, quien invocó a la policía, no reviste el carácter de denunciante, sino que solo dio aviso de una situación que para su criterio resultaba sospechosa, y que dicho criterio no debe ser considerado como sospecha policial.

Ante ello la Jueza Fabiana Brandolín ponderó la postura de Ustarroz y fue contundente en su fallo: “los Policías intervinientes no solo se encontraban legitimados para obrar en la forma que lo hicieron, si no que hubiera constituido un inadmisible desentendimiento de las tareas de prevención encomendado al no concurrir al lugar”, y agregó que “no se ve imposibilitado de cumplir con el rol asignado por el solo hecho de haber sido quién convocó al personal policial, dado que su presencia tiene la finalidad de aportar legalidad al procedimiento llevado adelante por los funcionarios policiales.”

Asimismo la magistrada destacó la labor de la Policía por las pericias realizadas que permitieron corroborar que Gregorini ejercía el comercio de estupefacientes y que la droga tenía como destino Tres Arroyos, lugar donde se efectuaron días pasados allanamientos y se esperan medidas procesales para quienes resulten ser los responsables del tráfico.

Volver