Drogas ilícitas: Detenido en Necochea y trasladado a Batán

1 mayo, 2026 122

En un allanamiento por drogas ilícitas, realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Necochea, un hombre fue detenido y trasladado a Batán por tener una orden de captura activa, requerimiento del Juzgado de Ejecución Mar Del Plata.

En el operativo se secuestró marihuana en diferentes sectores de la vivienda, como así telefonía celular y otros elementos de interés para la causa. Participó la citada Dependencia Policial, GAD Necochea y personal dependiente de la Departamental de Seguridad.

Interviene la UFI n° 30 a cargo del Dr. Carlos Larrarte.

Volver