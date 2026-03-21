Drogas: lo detuvieron en su cumpleaños

21 marzo, 2026 0

En La Plata, detuvieron durante su cumpleaños número 50 a un presunto líder de un clan familiar que se dedica a la comercialización de estupefacientes.

En paralelo, unos 13 allanamientos dieron como resultado otros ocho arrestos y el secuestro de más de cuatro kilos de cocaína —tanto compactada como fraccionada—, 31 kilos de marihuana, cuatro armas de fuego con municiones, balanzas, teléfonos celulares y más de 800 mil pesos en efectivo.

El cumpleañero está señalado como la cabeza del denominado “clan Funes”, una organización dedicada a la venta y distribución de estupefacientes.

La investigación se había iniciado en febrero y estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado, en conjunto con la UFI N°18, dirigida por el fiscal Hugo Tesón.

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