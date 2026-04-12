Drogas: Los seis presos se negaron a declarar. Se aguarda resolución de Garantías

12 abril, 2026 0

Los seis sujetos que quedaron presos en el mega operativo por presunta comercialización de drogas se negaron a declarar haciendo uso de sus derechos.

Fue solicitada la conversión a detención de su situación legal, cuestión que deberá resolverse en las próximas horas por el Juzgado de Garantías.

Mientras tanto los imputados permanecen alojados en los calabozos de la Comisaría 1º a la espera de la resolución.

Todos fueron aprehendidos en el marco de cuatro allanamientos ordenados por la UFIJ Nº13 siguiendo una línea investigativa originada en otro hecho delictivo.

Recordamos que las diligencias judiciales también abarcaron allanamientos en cuatro domicilios de menores, a cargo de la UFIJ Nº4 del Fuero de responsabilidad penal juvenil local.

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