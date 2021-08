“Duele encontrarse con estas situaciones”, dijo el dueño de Ruya tras el robo

3 agosto, 2021

El local gastronómico Ruya fue damnificado nuevamente por un hecho delictivo, cuando en los primeros minutos del lunes un desconocido, acompañado de un cómplice a bordo de una moto, rompió el vidrio de la puerta de acceso al local y se alzó con el cambio que había en la caja, unos 2000 pesos. Sergio Aristegui, uno de los propietarios, contó hoy a LU 24 que recibieron, tras el hecho, el alerta de la alarma. “Pensamos que habían golpeado un vidrio y no mucho más, pero cuando llegué me encontré con el vidrio de la puerta estallado, una piedra afuera y la caja, donde habitualmente dejamos el cambio, también tirada afuera. Me encontré con algo que no esperaba, el momento me provocó impotencia, sobre todo por la hora, porque apenas había pasado la medianoche y algo de gente todavía andaba”, sostuvo.

“Estimo que ya tienen calculado que el tiempo en que la alarma suena les alcanza para entrar corriendo, salir con la caja y la plata y dejarla tirada. Ya nos pasó otra vez, es el segundo robo de la misma forma, y se ve que salen en esos 15 segundos en que especulan con que nadie va a llegar a encontrarlos ahí. Eso es todo lo que hacen, pero por lo que conlleva el arreglo de la puerta, nos da bronca”, advirtió. El propietario de Ruya aseguró que se ve en las cámaras con claridad cómo es la mecánica del hecho, pero no se identifica a los sospechosos.

Aristegui admitió que están analizando la posibilidad de mejorar las medidas de seguridad, máxime ante un segundo hecho de similares características. “Por cuestiones estéticas uno evita medidas como las rejas, por ejemplo, pero estamos pensando qué hacer. Incluso esta puerta es muy fuerte, hay que pegarle muy duro para romperlo. Lo cubre el seguro, pero duele encontrarse con este tipo de situaciones”, reflexionó.

