Dueño de taller mecánico aclara que “tengo todo en regla” tras información policial de clausura

El propietario del taller mecánico ubicado en Av. Caseros 530, del cual la policía informó que fue clausurado ayer, visitó LU 24 para aclarar que cuenta con la habilitación municipal y tiene todo en regla. “Me hicieron una inspección y me sacaron una foto en internet con la clausura pero me acerco para que vean que tengo el certificado de habilitación y el libro de actas del taller”, contó Alfredo Omar Caroselli.



“Fui a la Comisaría estuvieron mirando, iban a charlar con el personal que fue ayer y el de prensa ya que mañana van a retractarse. Pero yo vine para que vean y saquen las fotos porque uno queda quemado injustamente teniendo todas las cosas en orden”, agregó.

“Es la primera vez que me pasa, han ido antes a revisar el libro y tengo todo en orden. Es un taller de mecánica en general y no de polarizados”, finalizó.

Cabe señalar que la información difundida por la policía en las últimas horas daba cuenta de que en el marco a la Ley 13.081 se había infraccionado dos talleres de colocación de polarizados.