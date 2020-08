Dueño del auto quemado: “Sé que fue intencional y que se va a esclarecer”

Charly D`Annunzio, propietario del Renault 18 incendiado en la madrugada de este sábado, en diálogo con LU 24, dijo que el hecho “es materia de investigación; sé que fue intencional debido a ciertas conversaciones que me fueron llegando, pero no quiero dar detalles para no entorpecer la causa”.



“No tengo idea de lo que pasó, no tengo problemas con nadie, me manejo en mi vida con trabajo, y dedicación hacia mis hijas, no debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí tampoco”.

Muy consternado, D´Annunzio expresó que se encuentra “en una situación rara, porque esperaba cambiar el auto por otro, y de golpe hoy me toca andar a pata”, a la vez que manifestó que “todas las actividades que realizo están afectadas por el confinamiento social: soy empleado del Casino y tengo una pequeña empresa de sonido, pero como no hay fiestas no hay laburo, por lo que tengo que salir a rebuscármelas, porque tengo hijos y no quiero que padezcan necesidades básicas”.

“Es una situación dolorosa”

“El renolito era mi compañero, mi herramienta de trabajo” relató, y agregó que lo utilizaba “también para traer a mi nena a mi casa, yo soy separado y de golpe me encuentro que no tengo para moverme”, y dijo que comenzó recientemente con un proyecto radial y usaba el vehículo para visitar auspiciantes y trasladar a su operador; también para entregar perfumes que tiene para la venta. “Es una situación dolorosa, me encuentro ahora con esta situación que es dolorosa porque estoy imposibilitado de realizar esas actividades”.

“Creo que es innecesario defenestrar a la Policía en Facebook”

“Quiero llamar a la conciencia de la gente, porque la Policía no son los genios de la botella, que cuando hay un ilícito aparecen de la nada como si fueran magos; están cuando se enteran que pasa algo, si no nos comprometemos a denunciar ciertos casos no hay forma que ellos se enteren; por ahí por el Face se manifiesta la bronca. Yo no tengo bronca, tengo dolor, pero creo innecesario que se salga a defenestrar a la Policía, en lo personal quiero agradecer a la gente de la Comisaría de la Mujer que me tomaron la denuncia, y también a ustedes para permitirme desahogar de alguna manera”.

Agradecimientos

Quiero agradecer a la familia, a los compañeros de trabajo y a todos que se comunicaron conmigo, a mis compañeros de trabajo, a los amigos de la vida y a quienes conocí hace poco, a los Bomberos, a Lucas, el bombero de De La Garma, a ustedes, a los medios se comunicaron en primera instancia para solidarizarse, todos los que conozco y los que no, lo positivo que rescato es que no sabía que tenía ese afecto para conmigo”.

