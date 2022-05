Eduardo Valcarce tras el incendio del taller de su padre: “lleva más de 30 años acá, es su vida”

12 mayo, 2022

Eduardo Valcarce, hijo del propietario del taller mecánico que sufrió un grave incendio ayer en Pueyrredón 1030, contó los detalles del hecho a LU 24. “Llegué a las 4 de la tarde y el fuego ya era total. No sabemos si fue un cortocircuito, un desperfecto ocasionado por algún auto, no sabemos el motivo”, aseguró.

En el taller había varios Fiat 600, y uno de los que se quemó, con la característica particular de haber sido modificado para ser una pickup, pertenece a la familia Valcarce. “Lo que se quemó fue parte del garaje donde estaban guardados los autos, y parte del taller, pero los autos que se quemaron eran los nuestros nomás. El lugar de trabajo del taller se quemó en un 80%”, describió.

Rápidamente, la Filial Franco Bianco del Fiat 600 Club, cuyos integrantes suelen acudir a Valcarce para atender sus autos, ya que también él forma parte de la agrupación, difundió un número de cuenta para ayudar a reparar los daños de los vehículos siniestrados, ya que el taller no cuenta con seguro.

“Mi papá tiene el taller en este lugar desde hace más de 30 años, es su vida. Por eso lo que más nos golpea son los daños; porque en lo que hace a la salud, a la abuela que estaba en la casa y al abuelo que llegó y quería apagar el fuego a toda costa, no les pasó nada, fueron llevados a un control únicamente”, concluyó.

