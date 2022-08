Efectivos policiales obligados a anular una multa denunciaron al Jefe de la Bonaerense

Una denuncia radicada en la Fiscalía Anticorrupción de Dolores indica que efectivos policiales que prestan servicio en el Destacamento Vial de Esquina de Crotto en el partido de Dolores, fueron obligados a anular una multa labrada a quien sería amigo o allegado del Jefe de Policía Bonaerense, Comisario General Daniel García.

Según confió el fiscal que sigue el caso, Mario Pérez, en diálogo con INFOCIELO, todo ocurrió hace alrededor de una semana en un control de rutina en las rutas 63 y 11, dónde se le labró una infracción a un automovilista que circulaba con la VTV vencida desde febrero del 2021: “El infractor en todo momento se mostró irrespetuoso y agresivo, ejerciendo abuso de poder, hablaba por teléfono y aludía que era funcionario público”, indicó.

Mientras se labraba la infracción, los efectivos del Destacamento recibieron un llamado de un superior consultando “si en el operativo habían interceptado a un hombre de apellido Nuñez”, de ser así que le “devuelvan la documentación, le anulen la infracción y lo dejen circular”. Según la denuncia, un Juez amigo habría llamado al Jefe de Policía de la Provincia, quien habría ordenado la anulación de la multa.

Para peor, el mismo día le labraron diversas multas en distintos puntos de la Provincia según consta en la información a la que accedió INFOCIELO: dos por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal (Moron, juzgado de faltas 4); dos por exceso de velocidad en San Martín; exceso de velocidad en General Lavalle.

“Estábamos haciendo nuestro trabajo, cumpliendo nuestra función” señala el efectivo que radicó la denuncia, primero en el Juzgado de Faltas y luego en la Fiscalía Anticorrupción. El conductor, que registra varias infracciones, se retiró del lugar burlándose de los efectivos: “Se quedaron calentitos”.

Por si fuera poco, los dos efectivos dolorenses que participaron del operativo sufrieron represalias por su accionar, ya que fueron trasladados a nuevos destinos.

Tras que se hiciera público el caso los devolvieron a su lugar de origen y uno de los implicados quiso bajarle el tono a la denuncia pero el Fiscal se lo negó porque la investigación ya se encuentra en curso: “Uno sabe que estas cosas pasan y van a seguir pasando, pero buscamos que no siga pasando y necesitamos probar este accionar y dar con las personas involucradas. No me caracterizo por dilatar demasiado los casos, o lo resolvemos pronto o se archiva. Hay otros casos esperando y que también requieren de urgencia” cerró Mario Pérez.

La gran incógnita que desvela a quienes están enterados del caso es la identidad del juez que hizo de “mediador” para anular la multa en cuestión.

