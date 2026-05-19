El 911 de la Provincia incorpora Inteligencia Artificial

19 mayo, 2026 0

El Sistema Integral de Emergencias 911 de la Provincia de Buenos Aires recibirá una renovación tecnológica total. A través de una licitación pública que implicó una inversión superior a los 23.000 millones de pesos, el Ministerio de Seguridad bonaerense avanzará en un plan que transformará el primer punto de contacto de la ciudadanía ante una urgencia. El cambio radical del servicio se sostendrá sobre dos pilares: la descentralización operativa en el Conurbano y el desembarco de la Inteligencia Artificial (IA) en la atención de las denuncias, según publicó el portal de noticias infocielo.com

La gran novedad del anuncio es la implementación de agentes de IA diseñados para asistir a los operadores telefónicos en las plataformas SAE911 y SAD911. Según explicaron desde la cartera de Seguridad, estos asistentes virtuales realizarán transcripciones y traducciones de llamadas en tiempo real. Además, tendrán la capacidad de ejecutar un etiquetado automatizado de datos esenciales —como nombres, ubicaciones y patentes de vehículos— y sugerir de forma inmediata la tipificación del incidente, lo que acelerará drásticamente el despacho de los patrulleros, ambulancias o bomberos. Toda esta información estructurada quedará guardada como insumo para investigaciones de la Justicia.

En paralelo a la actualización del software, la Provincia resolvió romper el actual esquema de tres sedes de atención (que hoy se concentran en La Plata, Mar del Plata y Campana). Para ello, se financiará la construcción de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) ubicada estratégicamente en el partido de La Matanza. Esta cuarta base permitirá descomprimir el flujo operativo de la cabecera platense, garantizando una gestión más ágil para la zona oeste y el Conurbano profundo, y funcionando como un reaseguro técnico si otra central sufre un pico de demanda.

El proceso administrativo se cerró bajo la Licitación Pública 20/2025. Desde el Gobierno de Axel Kicillof destacaron la eficiencia fiscal de la adjudicación, remarcando que el monto final terminó siendo inferior al presupuesto oficial estimado originalmente, luego de una compulsa y mejora de precios solicitada a la empresa oferente que garantizó el soporte técnico por los próximos 24 meses.

Más allá de la IA y el nuevo centro logístico en el Gran Buenos Aires, la millonaria inversión incluye la renovación por obsolescencia de todo el equipamiento informático que, por su uso intensivo de 24 horas los 365 días del año, debe cambiarse cada tres años.

La actualización del soporte traerá consigo tres herramientas operativas clave para el territorio bonaerense:

Videollamadas de emergencia: Un sistema de comunicación por video interno y externo para que los ciudadanos puedan registrar y transmitir imágenes en vivo del hecho a las centrales.

Seguimiento por AVL: La integración de un servidor de localización en tiempo real para monitorear hasta 200.000 dispositivos en simultáneo, abarcando desde las tablets de los patrulleros hasta las radios de los policías caminantes.

Conectividad inclusiva: El desarrollo de herramientas accesibles para personas hipoacúsicas, botones antipánico y una articulación directa en red con el Sistema 911 Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Renaper e Interpol.

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